Bolu'lu Öğrencilerden Kızılay Haftası'nda Unutulmaz Performans

Bolu'da ilkokul öğrencilerinin oluşturduğu "Arkadaşım Keman" grubu, Türk Kızılay Genel Merkezi'nin Ankara Etimesgut'taki yerleşkesinde sergiledikleri performansla büyük beğeni aldı.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde geçtiğimiz yıl ilkokul öğrencilerine müzik sevgisi aşılamak amacıyla "Arkadaşım Keman" grubu oluşturuldu. Türk Kızılay Genel Merkezi'nin Ankara Etimesgut'taki yerleşkesinde düzenlenen Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Arkadaşım Keman" Projesi büyük beğeni topladı. Bolu Şube Başkanlığı koordinasyonuyla Ankara'ya davet edilen minik kemancılar, sahne performanslarıyla adeta rüzgar estirdi. Bolu'dan gelen öğrencilerin seslendirdiği Kızılay temalı eserler, izleyenlerden yoğun alkış aldı. "Arkadaşım Keman" projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine müzik sevgisini erken yaşta kazandırmayı hedeflediklerini belirten proje yürütücüsü Müjde Sarısözen Doğan, öğrencilerin hem sanatla iç içe büyüdüğünü hem de böylesi anlamlı günlerde sahne alma deneyimi kazandığını söyledi. - BOLU