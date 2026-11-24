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Bolu'da piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan elektrikli bisikletlere, ehliyetsiz ve plakasız kullanıldıkları gerekçesiyle 40'ar bin lira ceza kesildi. İki bisiklet otoparka çekildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarının en aza indirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu maksatla, Tabaklar Mahallesi Kutucular Sokak'ta gerçekleştirilen motosiklet denetimleri sırasında iki elektrikli bisiklet durdurularak kontrol edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, elektrikli bisikletlerin plakalarının bulunmadığı ve sürücülerinin M sınıfı sürücü belgelerinin olmadığı belirlendi.

Değerinin 2 katı ceza yediler

Sürücülerin yaşlarının küçük olması nedeniyle, piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olduğu öğrenilen elektrikli bisikletlerin sahiplerine ayrı ayrı 40'ar bin lira olmak üzere toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerin ardından iki elektrikli bisiklet trafikten men edilerek otoparka kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı