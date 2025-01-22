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Bolu'daki Yangında Hayatını Kaybeden Çetiz Ailesi Toprağa Verildi

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Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Nöroloji uzmanı Dr. Ahmet Çetiz ve ailesi, Ankara'nın Gölbaşı Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Bolu Kartalkaya'da çıkan otel yangınında hayatını kaybeden Çetiz ailesi, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bolu'daki Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında tatil için Ankara'dan giden Nöroloji uzmanı Dr. Ahmet Çetiz, anne Habibe Çetiz'in çocukları Esat, Vedat, Sedat Çetiz hayatını kaybetti.

Ahmet, Habibe, Esat ve Sedat Çetiz Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Ahmet ve Habibe Çetiz'in ikiz oğullarından biri olan Sedat Çetiz'in DNA eşleşmesi için Adli Tıp'ta bekletildiği öğrenildi. - ANKARA

Bolu'daki Yangında Hayatını Kaybeden Çetiz Ailesi Toprağa Verildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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