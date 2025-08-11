Bolu'daki Yangına Havanın ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Bolu'da arazide çıkarak ormana sıçrayan yangına 5.saatinde de havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, saat 12.26 sıralarında Bolu'nun Mudurnu ilçesi Göncek köyü Camiyanı Mahallesi'nde ormana yakın arazide başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. Bolu Valiliği koordinesinde orman, itfaiye, jandarma, sağlık, DSİ ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. 4 helikopterle de havadan müdahale edilen yangın 5.saatini geride bıraktı. Alevlerin geniş bir alana yayılmasıyla çevre köylerdeki vatandaşlar, traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle ekiplerin çalışmalarına destek verdi. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. - BOLU