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Bolu'daki Yangın Soruşturmasında 11 Kişi Gözaltında

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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangınla ilgili olarak gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangınla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edilecek.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de önceki gün sabaha karşı çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangınla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, işletme sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, iş sağlığı güvenliği uzmanı Ece Kayacan, otelin aşçısı Faysal Yaver, otelin mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz ile elektrikçi Hüseyin Özer'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edilecek. Bu arada zanlılardan bazılarının sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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