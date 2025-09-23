Bolu'daki Grand Kartal Otel Yangını Davasında Savunmalar Devam Ediyor

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın 2'nci celsenin ikinci gününde açıklama yapan Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, "Beklendiği üzere esas savunmaların alınmasıyla birlikte, mahkemenin sanık müdafilerine 1-2 haftalık bir süre vermesi öngörülüyor. Bu sürenin ardından herkes esas savunmalarını hazırlayacak ve bir sonraki celsede davanın son bulacağına inanıyorum" dedi.

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda görülen davanın 2'nci duruşmanın ikinci gününe, 19'u tutuklu 32 sanık, müştekiler ve taraf avukatları katılıyor. Dün görülen duruşmada sanıklar, davaya, birleşen iddianameyle dahil olan 4 müşteki için savunmalarını yaptı. Duruşmanın ikinci gününde de 3 farklı kontrol noktasından geçerek duruşma salonuna gelen müştekiler, hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları polis ekiplerince adeta didik didik aranıyor. Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, otel yangını davasına ilişkin, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Sanık müdafilerinin kovuşturmanın genişletilmesi talepleri olmuştu"

Sanık müdafilerinin kovuşturmanın genişletilmesine ilişkin talepleri olduğunu söyleyen Sinan Barut, "Kartalkaya faciası davasının ikinci celsesinin ikinci günü. Bu ikinci celsede özellikle 4 tane yaralı müştekinin iddianamesi, mevcut davayla birleştirildi. Bu iddianame çerçevesinde sanıkların savunmaları alınıyor. Sanıklar, 4 yaralı kişi hakkında da ek savunma veriyor. Buna istinaden sanık müdafileri ve mağdur vekilleri tarafından olayın esasına ilişkin sorular soruluyor. Daha önce esas iddianame mahkemeye sunulmuştu. Bu esas iddianameye karşı sanık müdafileri süre talebinde bulunuyor. Ayrıca sanık müdafilerinin 'tefsih tahkikat', yani kovuşturmanın genişletilmesi talepleri olmuştu. Mahkeme bunları reddetmişti. Bugün yeniden, yeni delil veya kovuşturmanın genişletilmesine ilişkin talepler alınıyor. Buna dair mahkemenin olumlu veya olumsuz karar vermesi bekleniyor ve yargılama bu şekilde devam ediyor" dedi.

"Sanık müdafilerinin mütalaaya karşı savunmalara süre talepleri olacak"

Sanıkların müdafilerinin mütalaaya karşı savunmak için süre talepleri olduğunu kaydeden Barut, "Mütalaaya ilişkin iki önemli husus vardı. Birincisi, Kartalkaya faciasında otelin yönetim kurulunda bulunan Emine Mürtezaoğlu, Ergül ve kızları hakkındaki iddianamede olası kastın savcılık mütalaasında bilinçli taksire çevrilmesi. İkincisi, özel idare yetkililerinin burada bilinçli taksirden normal taksire çevrilmesi. Buna yönelik itirazlar sanık müdafileri ve katılan vekilleri tarafından dile getiriliyor. Dava bu şekilde devam ediyor. Bugün herhangi bir sonuç beklenmiyor. Muhtemelen sanık müdafilerinin mütalaaya karşı savunmalara süre talepleri olacak. Ayrıca Turizm Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilen şüphelilerin henüz davaya dahil olmaması ve bu yönde iddianame düzenlenmemiş olması da içeride tepkilere neden oluyor. Bu iddianamenin bir an önce hazırlanarak dosyayla birleştirilmesi talep ediliyor" diye konuştu.

"Bizim beklentimiz, herkesin hak ettiği cezayı almasıdır"

Beklentilerin herkesin hakkettiği cezası olmasını belirten Avukat Sinan Barut, "Önemli olan herkesin savunma hakkını kullanmasıdır. Ancak savunmalar yapılırken 78 canımızı kaybettiğimiz bu faciada ailelerin acılarına karşı da hassasiyet gösterilmesi büyük bir elzemdir. Aynı şey meslektaşlarım için de geçerlidir. Herkesin acısı taze. Bizim beklentimiz, duruşmaların bir an önce tamamlanması ve herkesin hak ettiği cezayı almasıdır. William Watson'ın da dediği gibi, 'Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun.' Bugün duruşma bitmeyecek. İkinci gün muhtemelen öğleden sonra akşamüstü tamamlanacak. Beklendiği üzere esas savunmaların alınmasıyla birlikte, mahkemenin sanık müdafilerine 1-2 haftalık bir süre vermesi öngörülüyor. Bu sürenin ardından herkes esas savunmalarını hazırlayacak ve bir sonraki celsede davanın son bulacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - BOLU