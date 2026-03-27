Bolu'daki silahlı saldırının failleri Bursa'da operasyonla yakalandı: Polis 300 saat kamera izledi

Bolu'da 10 gün önce alkollü mekanın kurşunlanmasıyla ilgili bağlantısı bulunan 2'si çocuk 4 kişi, polisin 300 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucu Bursa'da yakalandı. Emniyette suçlarını itiraf eden şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay, 17 Mart günü gece saatlerinde Kılıçarslan Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı'nda meydana geldi. Motosikletle bölgeye gelen kimliği belirsiz 2 şüpheli, bir süre üst sokakta bekledi. Şüphelilerden biri motosikletin başında beklerken, diğeri kapalı olan iş yerinin önüne gelerek tabancayla peş peşe ateş açtı. Saldırının ardından şüpheliler motosikletle hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda camların kırıldığı belirlenirken, olay yerinde 7 boş mermi kovanı bulundu.

Kurşunlama anı kamerada

Kimliği belirsiz şüphelinin alkollü mekanı kurşunlama anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından 300 saat güvenlik kamerası inceleyen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şahısların izine Bursa'da rastladı.

Bursa'da eş zamanlı operasyon yapıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 10 günlük titiz çalışmalar sonucunda, Bursa'da tespit edilen 4 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda O.K., T.Y. ve yaşları 16 olan diğer 2 kişi olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinde suçu itiraf eden şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı