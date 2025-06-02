Bolu'da Zincirleme Kaza: 8 Yaralı, Aralarında Savcı da Var

Bolu'da Zincirleme Kaza: 8 Yaralı, Aralarında Savcı da Var
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Bolu'da D-100 kara yolunda gerçekleşen zincirleme kazada, içerisinde Gerede Cumhuriyet Başsavcısı'nın bulunduğu ambulans, tır ve 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, kazanın nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Bolu'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: Aralarında savcının da bulunduğu 8 yaralı

BOLU - Bolu'da D-100 kara yolunda Yeniçağa-Mengen kavşağında içerisinde Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er'i taşıyan ambulans, tır ve 2 otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunda Yeniçağa-Mengen kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er'i taşıyan ambulans, kavşakla bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle başka bir otomobil ve tır kazaya karıştı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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