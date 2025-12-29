Bolu'da yoğun karda tırlar rampayı çıkamadı: Gerede-Samsun yolu ulaşıma kapandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 60 santimetreye yaklaştı. Gerede- Samsun kara yolu, rampalar mevkiinde ağır tonajlı araçların yolda kalması sonucu ulaşıma kapandı.

Bolu genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, Gerede ilçesinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 80 santimetreye yaklaştığı Gerede-Samsun kara yolunun rampalar mevkiinde sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlar rampayı çıkamayarak yolda kaldı. Tır ve kamyonların kayması sonucu yol çift şeritli olarak trafiğe kilitlendi.

Sürücüler mahsur kaldı

Yaklaşık 2 saattir ulaşımın sağlanamadığı bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve Karayolları ekibi sevk edildi. Ekiplerin yolda kalan ağır tonajlı araçları kurtarma çalışmaları devam ediyor. - BOLU