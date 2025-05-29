Bolu'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını Çıktı

Bolu'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını Çıktı
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Bolu'nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dekar alan zarar gördü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Göynük ilçesine bağlı Karaardıç köyü mevkiindeki ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi neticesinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, ormanda yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dekar alan zarar görürken, ekipler yanan alanda soğutma çalışması yaptı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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