CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi

CHP lideri Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı

Mansur Yavaş, Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek

Direksiyon başında bunu yapan yandı
Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı

Toplumdaki derin siyasi kutuplaşma camilerde de hissedilmeye başladı

Bolu'da Yaya Geçidinde Kaza: 1 Yaralı

Bolu'da Yaya Geçidinde Kaza: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da yaya geçidinde duran cipe arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken, polis inceleme başlattı.

Bolu'da yaya geçidinde duran cipe arkadan gelen otomobil çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kılıçarslan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Bulvarı üzerinden, hastane istikametine seyreden Murat K. yönetimindeki 14 ABB 095 plakalı cip, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan vatandaşa yol vermek için durdu. Bu esnada sol şeritten gelen Özkan S. idaresindeki 14 ACS 111 plakalı lüks otomobil, yaya geçidinde duran cipe arkadan çarparak, orta refüje savruldu. Kazada Özkan S. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Bölgeden geçen diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araç içerisinden çıkarılan Özkan S. olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulans ile Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cip sürücüsü Murat K. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle trafiğe kapan yol, polis ekipleri tarafından kontrollü olarak başka istikametten sağlanırken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.