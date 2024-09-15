Bolu'da Yangın Hızla Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Göynük ilçesine bağlı Yeşilyazı-Çağşak köyleri mevkisinde otluk alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangını söndürmek için ekipler ve köylüler seferber oldu. Yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı. - BOLU