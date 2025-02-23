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Bolu'da Yangın: 2 Katlı Ev Kül Oldu

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Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Karaardıç köyünde 2 katlı betonarme evin bacasında çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da 2 katlı betonarme evin bacasında çıkan yangın, evi küle çevirdi. Alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Göynük ilçesine bağlı Karaardıç köyü Hebirler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A.'ya ait 2 katlı betonarme evin bacasında yangın çıktı. Bacada çıkan yangın evin üst katındaki odalara sıçradı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle alevler tüm evi sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri edildi. Vatandaşların da söndürmek için seferber olduğu yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 2 katlı betonarme ev kullanılamaz hale geldi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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