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Bolu'da Yağış Sebebiyle Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bolu'da Yağış Sebebiyle Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Bolu'da meydana gelen trafik kazasında, kayganlaşan yolda devrilen traktörün sürücüsü Emre Çiftçi hayatını kaybetti, yanındaki yolcu ise yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da yağış sebebiyle kayganlaşan yolda devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybederken yanında bulunan yolcu ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Çiftçi yönetimindeki traktör rampadan aşağı inerken yağış nedeniyle zeminin kayganlaşması sonucu kontrolünü kaybederek takla attı. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Emre Çiftçi ve Nezaket Çiftçi yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkışan 2 kişi kurtarılarak ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürüldü. Hastaneye kaldırılan Emre Çiftçi yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nezaket Çiftçi'nin ise tedavisi devam ettiği öğrenildi.

Kaza sonrasında olay yerine gelen çekici ile devrilen traktör kaldırıldı ve çift taraflı trafiğe kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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