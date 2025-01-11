Bolu'da Traktörle Çarpışan Otomobil Tıra Çarparak Durdu: 2 Yaralı

Traktörle çarpışan otomobil, tıra çarparak durabildi: 2 yaralı

Bolu'da feci kaza: Otomobille traktör çarpıştı, 2 kişi yaralandı

BOLU - Bolu- Mudurnu karayolunda traktör ile çarpışarak savrulan otomobil, park halindeki tıra çarparak durabildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu- Mudurnu kara yolunda Abant Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu'dan Bolu'ya seyir halindeki İ.T. idaresindeki 41 BS 674 plakalı traktör, benzinliğe dönmek isterken aynı istikamette seyreden S.E. idaresindeki 06 BFP 726 otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile otomobil, benzinlikte park halinde duran 14 ACH 744 tıra çarparak durabildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Traktör sürücüsü ve otomobilde bulunan diğer 3 kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Kazada otomobil ve traktör hurdaya dönerken, tırda maddi hasar oluştu. Jandarma ekipleri kazadan dolayı kara yolunda aksayan trafiği kontrollü şekilde sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.