Bolu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

D-100 kara yolunun Bolu geçişinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunun Çaydurt kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Ali İ. idaresindeki otomobil şehir merkezi istikametinde seyrederken, kavşaktan dönmeye çalışan sürücü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç savrularak refüje çıktı. Kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan Elif Çelik İşel olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ali İ. ve ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybeden Elif Çelik İşel cenazesi morga götürüldü. Kaza nedeniyle aksayan trafik, kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla tekrar normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU