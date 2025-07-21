Bolu'da Trafik Denetimlerinde 7 Milyon Lira Ceza Kesildi

Bolu'da Trafik Denetimlerinde 7 Milyon Lira Ceza Kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da gerçekleştirilen bir hafta süresince trafik denetimlerinde 37 bin 867 araç kontrol edildi, 1.962 araç ve sürücüye toplam 7 milyon 398 lira ceza kesildi. Denetimlerde hız aşımı ve diğer ihlaller tespit edildi.

Bolu'da bir hafta boyunca yapılan trafik denetimlerinde, bin 962 araç ve sürücüye 7 milyon bin 398 lira idari para cezası kesildi, 177 araç ise trafikten men edildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14-20 Temmuz tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 37 bin 867 araç ve sürücü kontrol edildi. Bin 619 ayrı uygulama noktasında yapılan denetimlerde birçok kural ihlali tespit edildi. Hız sınırını aşan 821 araç ve sürücüye işlem yapılırken, 241 aracın periyodik muayenesinin yapılmadığı belirlendi. Ayrıca 92 sürücünün emniyet kemeri veya kask kullanmadığı, 94 kişinin ise ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. Zorunlu mali sigortası bulunmayan 15 araç da denetimlerde ortaya çıkarıldı. Kurallara uymayan toplam bin 962 araç ve sürücüye 7 milyon bin 398 lira idari para cezası kesildi. Denetimler çerçevesinde 177 araç ise trafikten men edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Süveyda'da çatışan Arap lider yeni hedefi verdi: Kamışlı'yı temizleyeceğiz

Süveyda'da çatışan Arap lider yeni hedefi verdi: Temizleyeceğiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi

İsrail basını son dakika koduyla geçti! Netanyahu zehirlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.