Tehlikeli Sürüş Videosuna 24 Bin Lira Ceza

Bolu'da, tehlikeli şekilde araç kullandığı anları sosyal medyada paylaşan sürücü ile araç sahibine toplam 24 bin 258 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, 1 Ağustos Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Kılıçarslan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde tehlikeli şekilde araç kullanan sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede araç ile sürücünün kimliği tespit edildi. Ekipler tarafından sürücüye ve araç sahibine, 'yetersiz sürücü belgesiyle araç kullanmak' ve sürücüye ayrıca 'kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak' maddelerinden toplam 24 bin 258 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı