Bolu'da Şüpheli Madde İncelemesinde 9 Polis Etkilendi

Bolu'da bir aracın yakıt deposundaki şüpheli maddeyi inceledikleri esnada kokudan etkilenen 9 polis memurundan 4'ü taburcu olurken, 1 polisin yoğun bakımda 4'ünün ise ayakta tedavisi devam ediyor.

Olay, dün gece Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan yabancı plakalı bir araçta yapılan aramada, benzin deposunda şüpheli bir maddeye rastlandı. İnceleme sırasında maddenin yaydığı kokudan 9 polis memuru etkilendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, gazdan etkilenen polisler özel koruma tedbirleriyle Bolu şehir merkezindeki KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ünitesine götürüldü. Kokudan etkilenen 9 polis memurundan 4'ü taburcu olurken, 1 polisin yoğun bakımda 4'ünün ise ayakta tedavisi devam ediyor.

Şüpheli maddenin tespit edilmesi için ekiplerin incelemeleri sürdüğü öğrenildi. - BOLU