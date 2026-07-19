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Bolu'da çiftçilerin sulama kavgasında 1 şüpheliye adli kontrol

Bolu'da çiftçilerin sulama kavgasında 1 şüpheliye adli kontrol
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Bolu'da tarla sulama meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı. 2 kişi serbest bırakılırken, zanlı F.C. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bolu'da tarla sulama meselesi nedeniyle çıkan ve 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün Yeni Akçakavak köyü mevkisindeki tarım arazilerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarladaki ürünlerini sulamak isteyen F.C. ile M.B. arasında anlaşmazlık çıktı. Tarafların arkadaşlarının da dahil olduğu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında F.C., bıçakla M.B.'yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.B. tedavi altına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen F.C. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavisi süren M.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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