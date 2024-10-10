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Bolu'da Sol Parti Üyelerine Hapis Cezası

Bolu'da Sol Parti Üyelerine Hapis Cezası
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Bolu'da 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret' içerikli bildiriler dağıttıkları gerekçesiyle 4 Sol Parti üyesi 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu'da geçen yıl, "cumhurbaşkanına hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret" içerikli bildiriler dağıttıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 4 Sol Parti üyesi, 11 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz yıl 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimi öncesinde Sol Parti Bolu Milletvekili adayları Sinan Cantürk ve Ahmet Aksoy, parti merkez ilçe başkanı Özer Çetinkaya ve parti üyesi Yusuf Belek, İzzet Baysal Caddesi'nde "cumhurbaşkanına hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret" içerikli bildiriler dağıttıkları gerekçesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaklaşık 3 saat gözaltında kalan şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra haklarında adli işlem başlatıldı. Haklarında adli işlem başlatılan 4 Sol Parti üyesi, daha sonra serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret" suçlarından Bolu 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuksuz 4 sanık, 11 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Türkiye Cumhuriyeti Sol Parti Politika 3-sayfa Hukuk bolu

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