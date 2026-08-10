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Bolu'da Kaputta Tehlikeli Yolculuk Kamerada

Bolu'da Kaputta Tehlikeli Yolculuk Kamerada
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Bolu'da hareket halindeki bir otomobilin kaputunda oturan kişi, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Kaputtaki kişi araçtan indikten sonra gruptakiler elektrikli scooter ve motosikletle bölgeden uzaklaştı.

Bolu'da hareket halindeki otomobilin kaputunda yolculuk yapan kişi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Ağustos Cumartesi günü saat 04.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Alemdar Sokak'ta meydana geldi. Sokakta ilerleyen otomobilin kaputunda bir kişinin oturduğu görüldü. Bir süre bu şekilde ilerleyen otomobil, daha sonra yol kenarına park edildi. Kaputun üzerindeki kişi araçtan inerken, otomobilde bulunan 3 kişi de dışarı çıktı. Gruptaki 2 kişi elektrikli scooterlara, 1 kişi ise motosiklete binerek bölgeden uzaklaştı. Otomobilin kaputunda yapılan tehlikeli yolculuk ve grubun bölgeden ayrıldığı anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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