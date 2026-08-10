Bolu'da Kaputta Tehlikeli Yolculuk Kamerada

Bolu'da hareket halindeki otomobilin kaputunda yolculuk yapan kişi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Ağustos Cumartesi günü saat 04.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Alemdar Sokak'ta meydana geldi. Sokakta ilerleyen otomobilin kaputunda bir kişinin oturduğu görüldü. Bir süre bu şekilde ilerleyen otomobil, daha sonra yol kenarına park edildi. Kaputun üzerindeki kişi araçtan inerken, otomobilde bulunan 3 kişi de dışarı çıktı. Gruptaki 2 kişi elektrikli scooterlara, 1 kişi ise motosiklete binerek bölgeden uzaklaştı. Otomobilin kaputunda yapılan tehlikeli yolculuk ve grubun bölgeden ayrıldığı anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı