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Bolu'da otomobilden saat çalan kişi arkadaşlarıyla kamerada görüntülendi

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Bolu'da otomobilden saat çalan kişi arkadaşlarıyla kamerada görüntülendi Haber Videosunu İzle
Bolu'da otomobilden saat çalan kişi arkadaşlarıyla kamerada görüntülendi
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Bolu’nun Köroğlu Mahallesi İkmal Sokak’ta park halindeki otomobilin kapısını açıp saati alan kişi, arkadaşlarıyla olay yerinden uzaklaştı. Yaşları küçük tahmin edilen 4 kişiden birinin o anları güvenlik kamerasına yansırken, araç sahibinin ihbarıyla polis çalışma başlattı.

Bolu'da park halindeki otomobilin kapısını açarak içeri giren ve araçta bulunan saati alan şahıs, arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Köroğlu Mahallesi İkmal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan ve yaşlarının küçük olduğu tahmin edilen 4 kişiden biri, park halindeki otomobilin kapısını açarak içeri girdi. Araçta bir süre arama yapan şahıs, otomobilde bulunan saati aldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra otomobiline binmek için gelen araç sahibi, saatinin yerinde olmadığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araçta inceleme yaparak olayla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan, otomobilden saat çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın otomobilin kapısını açarak araca girdiği ve kısa süre sonra olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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