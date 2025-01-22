Üye Girişi
Haberler
Kartalkaya'da facia göz göre gelmiş: Yangın tüpü yok, alarm var ama çalışmıyor

Otel çalışanından olay sözler! Facia göz göre göre gelmiş
Cansız bedenlerin bulunduğu tırın üzerindeki görsel gece operasyonuyla kapatıldı

Hastane önünde skandal görüntü! Tepkiler gelince operasyon çektiler
Yangın faciasında hayatını kaybeden THY çalışanı, alevlerin arasında annesini arayıp helallik almış

Alevlerin arasında kalan THY çalışanı annesini arayıp helallik istemiş
76 kişiye mezar olan otelin açıklamasına tepki yağıyor: Kepazesiniz, silin o paylaşımı

76 kişiye mezar olan otelden yapılan açıklamaya tepki yağıyor

Bolu'da Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Esra Nazik'in Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Bolu'da Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Esra Nazik'in Cenazesi Ailesine Teslim Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Esra Nazik'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Babası, genç kızın yangında yardım için arama yaptığını söyleyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangını faciasında hayatını kaybeden Esra Nazik'in cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Esra Nazik'in babası Süleyman Nazik, kızının daha çok genç olduğunu söyledi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Otelde aşçı olarak çalışan Esra Nazik de yangında yaşamını yitirdi. Cenazesini alan ailesi ve akrabaları Ankara Adli Tıp Kurumu önünde çaresizce bekleyişini sürdürdü. Yapılan otopsi sonucunda ailesi genç kızın cenazesini teslim alarak defnetmek üzere Konya'ya götürdü.

Kızının daha çok genç olduğunu söyleyen baba Süleyman Nazik, kızının yangında yardım için telefonla birilerine ulaşmaya çalıştığına dair bilgisinin olmadığını söyledi.

Esra Nazik'in işe yeni başladığını söyleyen akrabası Lütfü Nazik, üniversitede Gastronomi bölümünden de yeni mezun olduğunu söyledi.

Erhan Yıldız, "Yangından haberdar olunca birkaç yeri 'yanıyoruz, neredesiniz' diye aramış. Ondan sonra bir daha ulaşamadık. İtfaiyeyi bilmiyorum ama birkaç yeri arayıp 'neden yardıma gelmiyorsunuz' diye sordu. İşe başlayalı bir ay oldu" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Narin ile Nevzat Bahtiyar'ın aynı karede fotoğrafı ortaya çıktı
img

Ünlü otomotiv firması yüz binlerce aracını geri çağırıyor
img

Pınar Altuğ, cam tavanlı lüks evini paylaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi
Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler

Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler
Trump ekonomik savaşta ilk hamleyi yaptı

Trump savaşta ilk hamleyi yaptı
Şahan Gökbakar'ı küplere bindiren görüntü: Lan siz nasıl insansınız?

Şahan Gökbakar'ı küplere bindiren görüntü: Lan siz nasıl insansınız?
Bolu'daki otel yangıyla ilgili yayın yasağı kaldırıldı

76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili yeni gelişme
Türkiye'nin dev tarım şirketi iflas etti

Türkiye'nin dev tarım şirketi iflas etti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.