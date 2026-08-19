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Mudurnu'da orman yangını köylülerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Mudurnu'da orman yangını köylülerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı
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Bolu Mudurnu'da ormanlık alanda çıkan yangına köylüler traktör ve su tankerleriyle müdahale etti, ekiplerin desteğiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, köylülerin traktör ve su tankerleriyle yaptığı ilk müdahale sayesinde ekipler tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Mudurnu ilçesine bağlı Çamurluk köyü Büyükpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın gözetleme kulelerince bölgeden yükselen dumanların fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla birlikte bölgeye hızla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve ekipler sevk edildi. İhbarı alan çevre köy sakinleri de traktör römorkları ve su tankerleriyle alevlerin yükseldiği Büyükpınar mevkiine koştu. Köylülerin gerçekleştirdiği hızlı ve etkili ilk müdahale, alevlerin rüzgarın etkisiyle yayılmasını engelledi. Orman İşletme ekiplerinin de olay yerine intikal etmesiyle birlikte yangın kısa sürede tamamen kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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