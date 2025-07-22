Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde sarp arazide çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Soğukçam köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ormana sıçradı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Ankara Orman Bölge Müdürlüğü ve Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen söndürme çalışmalarına 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz ve 1 su tankeri sevk edildi. Sarp arazi yapısı nedeniyle ekipler bölgeye güçlükle ulaşabildi. Yangın, havanın etkisiyle kısa sürede yayılsa da ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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