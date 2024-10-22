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Bolu'da Orman Yangını Erken Müdahale ile Söndürüldü

Bolu'da Orman Yangını Erken Müdahale ile Söndürüldü
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir tarlada çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bolu'da ormana yakın bir alanda çıkan ot yangını, erken müdahaleyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Karacakaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyün ormana yakın kısmında bulunan bir tarlanın kenarında ot yangını çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın orman yönüne doğru büyüdü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde yangın ormana sıçramadan söndürüldü. Ekipler tarafından yangının çıktığı alanda soğutma çalışması yapıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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