Bolu'da lüks otomobil ile cip çarpıştı: 4 yaralı

Bolu'da D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında lüks otomobil ile cip çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı, araçlar büyük hasar aldı.

Kaza, D-100 kara yolu Ankara istikameti Bolu İl Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönüne seyir halinde olan Ersin Akay yönetimindeki 34 ERS 014 plakalı lüks otomobil ile Hüseyin Doğan idaresindeki 14 DH 707 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan lüks otomobil ve cipte büyük çaplı hasar meydana geldi.

Kaza anı kamerada

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Öte yandan kaza anı ise bir aracın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
