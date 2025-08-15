Bolu'da Kuru Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'da Kuru Ot Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da kuru otlar bulunan arazide çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'nun kuru otların bulunduğu arazide çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, köy yakınlarında kuru otların olduğu alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, alevlerin ormana sıçramasını önleyerek kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nihal Candan'ın vefatının ardından Bahar Candan'dan tepki çeken hareket

Ablası toprağa verileli iki ay bile olmadı! Paylaşımı tepki çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız kardeşini taciz ettiler, kendisini de vahşice katlettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.