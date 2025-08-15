Bolu'da Kuru Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun kuru otların bulunduğu arazide çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, köy yakınlarında kuru otların olduğu alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, alevlerin ormana sıçramasını önleyerek kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU