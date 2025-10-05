Bolu'da Kumar Operasyonu: 4 Kişiye Cezalı İşlem

Bolu'da bir dernek lokaline düzenlenen baskında, kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye toplam 36 bin 988 lira para cezası uygulanırken, kumar oynattığı belirlenen 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şehir genelinde kumar oynanan ve oynatılan yerlere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dernek lokaline operasyon düzenledi. Lokal içerisinde kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye, kişi başı 9 bin 247 TL olmak üzere toplam 36 bin 988 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca kumarda kullanıldığı tespit edilen 27 bin 300 TL paraya el konuldu. Kumar oynattığı tespit edilen 1 şahıs hakkında ise "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. - BOLU