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Bolu'da Kiralık Otomobilin Takla Atması Sonucu 3 Yaralı

Bolu'da Kiralık Otomobilin Takla Atması Sonucu 3 Yaralı
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Abant Gölü Milli Parkı'na giden kiralık otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve tepetaklak oldu. Olayda 3 kişi yaralandı.

Bolu'da hafta sonu tatilini yapmak üzere Abant Gölü Milli Parkı'na giden kiralık otomobilin tepetaklak olması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Abant Gölü Milli Parkı yolunda Dereceören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaş İstanbul'dan yola çıkarak Abant'a gelmek istedi. A.K.D. idaresindeki 34 GMA 669 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıktı. Kontrolden çıkan otomobil takla attı. Yolda tepetaklak olan otomobilin sürücüsü 3 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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