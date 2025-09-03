Haberler

Bolu'da Kimyasal Madde Skandalı: 9 Polis Gazdan Etkilendi

Bolu'da bir aracın yakıt deposunda bulunan 58 litre sıvı metamfetamin nedeniyle 9 polis memuru gazdan etkilendi. 8 polis taburcu edilirken, 1'nin tedavisi sürüyor. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Bolu'da bir aracın yakıt deposunda bulunan 58 litre sıvı metamfetaminden etkilenen 9 polisten 8'i taburcu edildi, 1 polisin tedavisi sürüyor. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanırken, kimyasal maddenin içeriği incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Olay, dün gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan yabancı plakalı bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, aracın benzin deposuna gizlenmiş halde 58 litre sıvı halde kimyasal madde bulundu. Kimyasal maddenin sıvı metamfetamin olduğu değerlendirilirken, maddenin yaydığı yoğun koku nedeniyle görev yapan 9 polis memuru gazdan etkilendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, gazdan etkilenen polis memurları özel koruma tedbirleriyle Bolu merkezde bulunan KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ünitesine sevk edildi. Tedavi altına alınan 9 polis memurundan 8'i taburcu edilirken, 1 polis memurunun hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

2 kişi tutuklandı

Öte yandan, araçta bulunan İran uyruklu S.M. ve O.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kimyasal maddenin ne olduğunun belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. - BOLU

