Bolu'da Kimyasal Madde Operasyonu: 2 Tutuklama ve 9 Polis Gazdan Etkilendi

Bolu'da yakıt deposunda ele geçirilen 58 litre kimyasal maddeyle ilgili 2 kişi tutuklanırken, gazdan etkilenen 9 polis taburcu edildi. Ayrıca şüpheli madde tespit için Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi.

Olay, 2 Eylül'de Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yabancı plakalı bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 58 litre sıvı kimyasal madde ele geçirildi. Maddenin sıvı metamfetamin olduğu değerlendirildi. Arama sırasında kimyasal maddenin yaydığı yoğun koku nedeniyle görevli 9 polis gazdan etkilendi. Gazdan etkilenen polisler, Bolu'daki KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ünitesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tamamının taburcu edildiği öğrenildi. Araçta bulunan İran uyruklu S.M. ve O.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, ele geçirilen 58 litre kimyasal maddenin içeriği incelenmek üzere Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. - BOLU