Haberler

Abant yolundaki kazada ağır yaralı genç, hastanede hayatını kaybetti

Abant yolundaki kazada ağır yaralı genç, hastanede hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da Abant yolunda kafa kafaya çarpışan iki otomobilin kazasında ağır yaralanan 1 hafta önce askerden gelen genç, hastanede hayatını kaybetti. Kazada toplamda 6 kişi yaralandı.

Bolu'da Abant yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti. Düzce'den Bolu'ya gezmek için gelen gencin 1 hafta önce askerden geldiği öğrenildi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Ömerler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abant istikametine seyir halindeki 81 BZ 522 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 81 BH 744 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

1 hafta önce askerden geldi

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan Murat Can Eğlence, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Feci kazada yaşamını yitiren ve Düzce'den ziyaret için Abant Gölü Milli Parkı'na giden Eğlence'nin yaklaşık 1 hafta önce askerden geldiği öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu soruşturmasında 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı
2026 yılı bütçesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi

2 aylık maraton sona erdi, 2026 yılı bütçesi Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar

''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar
Erzurum'da yat taşıyan TIR yolda kaldı, trafik felç oldu

Denizi olmayan kentin yolunda görüldü! Gören bir daha baktı
Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Hakem bize söylemişti

Maç sonrası olay yaratacak sözler: Hakem bize söylemişti
Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül

Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül
''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar

''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar
Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Destici 'Destek yetersiz' dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı

"Destek yetersiz" dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı
Okan Buruk maç sonunda açıkladı: Takımdan ayrılmayacak

Okan Buruk maç sonunda açıkladı: Takımdan ayrılmayacak
Boluspor yönetiminden futbolcuların 'hareketsiz' protestosuna tepki

Yönetim, futbolcuları fena haşladı! En sert cezayı verecekler
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de bir ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner ilk kez denendi
Güney Kıbrıs lideri ''Kanlı Noel'' katliamını 'Kahramanlık' ilan etti

Skandal sözler! Türklere yönelik katliamı 'kahramanlık' ilan etti
title