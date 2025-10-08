Bolu'da Kaza: 5 Yaralı

Haberler

Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Bolu'da ara sokağa dönüş yapmak isteyen hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sağlık Mahallesi Çömlekçiler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.İ. yönetimindeki 14 ADN 939 plakalı hafif ticari araç, ara sokağa dönüş yapmak istediği sırada M.K. idaresindeki 14 AAP 069 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, hafif ticari araçta bulunan 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
