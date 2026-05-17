Bolu'da durdurulan kamyondan 10 düzensiz göçmen çıktı: Sürücü tutuklandı

Bolu'da TEM Otoyolu'nda polis ekiplerince durdurulan bir kamyonda 10 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen kamyon sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda dün saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu üzerinde denetim yapan ekipler, durumundan şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramalarda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 8'i Afganistan, 1'i Pakistan ve 1'i Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 10 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, kimlik tespitleri ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Sürücü cezaevine gönderildi

Operasyon kapsamında "Göçmen Kaçakçılığı" yaptığı tespit edilen kamyon şoförü D.C. ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün (16 Mayıs) geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen D.C., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı