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Bolu'da Kaçakçılık Operasyonu: 66 Litre Etil Alkol ve Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi

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Bolu'da yürütülen kaçakçılık operasyonunda, 66 litre etil alkol, 192 cinsel içerikli hap ve çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi. 11 operasyonda 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Bolu'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda sahte içki yapımında kullanılacak 66 litre etil alkol, 192 cinsel içerikli hap ve çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Bolu Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 3-9 Şubat tarihleri arasında yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, ekipler tarafından son 6 günde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 11 operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 30 bin 240 makaron, 66 litre etil alkol, 235 şişe alkol aroması, 192 cinsel içerikli ürün ve 13 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili 9 kişi hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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