Gerede'de İzinsiz Define Kazısı: 5 Şüpheli Suçüstü

Bolu'nun Gerede ilçesinde izinsiz define aramak için kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Gerede ile Dörtdivan ilçeleri arasındaki Eyeciler Deresi mevkisinde meydana geldi. Bölgede gece saatlerinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, kazı yaptığı belirlenen C.Ş., M.Ö., M.A.O., A.Y. ve M.E.'yi suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alındı. Kazı alanında yapılan aramada matkap, delici alet, jeneratör, su pompası, dedektör, kazma ve kürek ele geçirildi. Kazıda kullanıldığı değerlendirilen ekipmanlara el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Gerede Adliyesi'ne sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı