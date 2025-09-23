Kartalkaya davasında ikinci gün! Gerginlik çıktı, duruşmaya ara verildi

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin ise yaralandığı Grand Kartal Otel yangını davasının 2. celsesinin ikinci gününde tansiyon yükseldi.

SANIK KÜRSÜSÜNE YÜRÜDÜLER

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda görülen davada 19'u tutuklu 32 sanık, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tanık dinlemesi sırasında müşteki ve yakınları, sanık kürsüsüne doğru yürüyerek "Pis katiller, yaşattıklarınızı yaşamadan ölmeyeceksiniz" diye bağırdı. Salondaki gerginlik nedeniyle mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.

DURUŞMALAR YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİYLE SÜRÜYOR

Dün yapılan oturumda sanıklar, birleşen iddianameyle davaya dahil olan 4 müşteki için savunmalarını vermişti. Bugünkü oturumda ise 3 farklı kontrol noktasından geçerek duruşma salonuna alınan müştekiler, hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatlar polis ekiplerince sıkı aramadan geçirildi.

TANIK İFADESİ SALONU KARIŞTIRDI

Duruşmada tanık olarak dinlenen Gözde Uludağ, 2015 yılında sanık Ceyda Hacıbekiroğlu ile fotoğrafçı olarak sözleşme yaptığını söyleyerek, "Muhatabım Ceyda Hacıbekiroğlu idi. Tüm işlemleri onunla birlikte yaptık. Onun 'Benim yetkim yok' sözleri üzerine sessiz kalmak istemedim ve ifade vermeye geldim" dedi.

Hacıbekiroğlu'nun avukatının, "Ceyda'nın ifadesini nereden biliyor?" demesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Ceyda Hacıbekiroğlu ise tanığın iddiasını kabul ederek, Uludağ ile otelin fotoğraflarını çekmesi için anlaştığını belirtti.

Yaşanan gerilimin ardından müşteki ve yakınları yeniden sanıklara tepki gösterdi. Bunun üzerine duruşma, kısa süreliğine ara verilerek sakinleştirilmeye çalışıldı.