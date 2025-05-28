Bolu'da Gece Saatlerinde Yumruklu Kavga

Bolu'da Gece Saatlerinde Yumruklu Kavga
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Bolu Tabaklar Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona erdi. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Bolu'da gece saatlerinde iki grup arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Olay, gece saatlerinde Tabaklar Mahallesi Eflatun Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup sokak bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Taraflar arasında sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kız ve erkeklerin de yer aldığı gruplar, birbirine yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, tarafların birbirine saldırdığı ve kavganın bir süre sürdüğü görüldü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga, olay yerine polis gelmeden vatandaşların müdahalesiyle sona erdi.

Kavgaya karışan kişiler daha sonra bölgeden uzaklaşırken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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