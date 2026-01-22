Bolu'da önce engellilerin güvenini kazandılar, sonra dolandırdılar

Bolu'da engelli bireylere yardım etme vaadiyle girdiği derneğin başkanını ve bir dernek üyesini dolandırdığı iddia edilen emlakçı kadın ve eski eşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Dernek Başkanı Rıdvan Dinçer, güvenini kazanan şahıslara toplamda 65 bin lira kaptırdığını belirtti.

Olay, geçtiğimiz Kasım ayında Bolu'da meydana geldi. İddiaya göre, kentte emlak ofisi işleten H. U., Bolu Fiziksel Engelliler ve Gönüllüler Derneği'ne (BOFED) giderek engelli bireylere gönüllü olarak yardım etmek istediğini belirtti. Dernekte geçirdiği süre boyunca sergilediği tavırlarla üyelerin ve yönetimin güvenini kazanan H.U., bir süre sonra derneğe üye olmak istediğini iletti. Bu talebi olumlu karşılayan Dernek Başkanı Rıdvan Dinçer, H.U.'nun kaydını yaptı.

65 bin lira kaptırdı, geri alamadı

Üyelik işleminin ardından bir süre sonra borçları olduğunu öne süren H. U., Başkan Dinçer'den 30 bin lira borç istedi. Dinçer, H.U'ya 15 bin lira verdi. Bu olaydan 3 gün sonra ise H. U.'nun boşandığı ancak ticari ortaklığını sürdürdüğü eski eşi U. F. devreye girdi. Dinçer'in yanına gelen U.F., banka kartlarının bloke olduğunu ve maddi sıkıntı yaşadığını belirterek, parayı kısa sürede geri ödeyeceği vaadinde bulundu. Bunun üzerine bankadan 50 bin lira çeken Dinçer, parayı U.F.'ye teslim etti.

Engelli annesini de dolandırmaya çalıştılar

Şüphelilerin aynı dönemde, kızı yüzde 70 zihinsel engelli olan dernek üyesi Hacer Özay'ı da hedef aldı. H.U.'nun, Özay'dan da paraya sıkışık oldukları gerekçesiyle para aldığı, ancak Özay'ın verdiği parayı bir süre sonra güçlükle geri alabildiği öğrenildi. Şahıslara verdiği toplam 65 bin lirayı geri alamayan ve telefon aramalarına yanıt bulamayan Dernek Başkanı Rıdvan Dinçer, dolandırıldığını anlayınca soluğu adliyede aldı. Dinçer, H. U. ve U. F. hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Paramız hala gelmedi"

Dolandırıcılık olayını anlatan görme engelli Dernek Başkanı Rıdvan Dinçer, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı; "H.U. isimli kişi derneğimize yardımcı olmak için geldi. Bir müddet yanımızda durdu, engellilere yardımcı oldu ve güvenimizi kazandı. Daha sonra derneğe kaydını yaptım. Ardından benden para ihtiyacı olduğunu söyleyerek borç istedi. 30 bin lira istedi, 15 bin lira verdim. Paramız hala gelmedi. Savcılığa şikayette bulundum."

"Bankadan çekerek toplamda 50 bin lira daha verdim"

Parayı bankadan çekerek verdiğini ifade eden Dinçer, "Cuma günü H. U.'ya para verdim. Pazartesi günü de eski eşi geldi. Kartlarının bloke olduğunu, çok zor durumda olduğunu söyleyerek parayı çarşamba günü geri vereceğini söyledi. Bankadan çekerek toplamda 50 bin lira daha verdim. Aradan 50 gün geçmesine rağmen paralar hala ödenmedi" dedi.

"Bana geldiler, ağladılar"

Dolandırıcılık iddiasına ilişkin konuşan dernek üyesi Hacer Özay ise dolandırıcılardan, kendisinden alınan parayı bir süre sonra zorla temin ettiğini belirterek, "Bunlar oturduğum binanın iki numaralı dairesinde iş yapıyorlar. Bana geldiler, ağladılar. 'Paraya ihtiyacımız var abla, bu ay kirayı verme, bana ver, borcumu kapatayım' dediler. 'Ayın otuzunda parayı vereceğim' dedi. Ben de ev sahibine gidip, ayın biriyle beşi arasında vereceğimi söyledim. Ayın otuzunda H.U., U.F. ile geldi, evimde yemek yediler ama parayı vermeden gittiler. Ayın birinde aradım, 'parayı verecek misiniz?' dedim. 'Niye acele ediyorsun?' dedi. Ayın dördü oldu, beşi oldu parayı vermediler. Ben paramı zorla aldım, ayın 17'sinde yatırdılar" ifadelerine yer verdi. - BOLU