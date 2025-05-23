Bolu'da Elektrik Kaçağı Fatal Sonuçlandı
Bolu'nun Çepni köyünde hidrofor motorundaki elektrik kaçağına kapılan 67 yaşındaki Kemal Alemdar hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bolu'nun Çepni köyünde, su kuyusundaki hidrofor motorunda meydana gelen elektrik kaçağındaki akıma kapılan 67 yaşındaki Kemal Alemdar hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Çepni köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Alemdar (67) evinin arka bahçesinde bulunan su kuyusunu kontrol etmek isterken, kuyuda bulunan hidrofor motorundaki elektrik kaçağına kapıldı. Akıma kapılan Alemdar, olay yerinde hayatını kaybetti. Alemdar'ın cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Çepni köyü camisinde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - BOLU