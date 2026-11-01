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Bolu'da D-100'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

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Bolu'da D-100'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Bolu'da D-100'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
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Bolu'da D-100 kara yolu Üniversite ışıkları mevkisinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, D-100'de trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Bolu'da D-100 kara yolunda 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Üniversite ışıkları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden M.P. idaresindeki 81 DM 722 plakalı otomobil ile S.G.Y. yönetimindeki 14 ADM 730 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 14 ADM 730 plakalı otomobil, S.R.Ç. idaresindeki 14 AR 936 plakalı otomobile çarptı.

3 aracın karıştığı kazada toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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