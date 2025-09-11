Bolu'da Bulunan Çantadaki 205 Bin Lira Değerindeki Ziynet Eşyası Sahibine Ulaştırıldı

Bolu'da içerisinde yaklaşık 205 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çanta, jandarma ekiplerinin çantadaki nişan magnetinden yürüttüğü araştırma sonucu sahibine ulaştırıldı.

Çaydurt mevkisinde yol kenarında bir çanta bulan vatandaş, durumu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, çantada yaptıkları incelemede yaklaşık 205 bin lira değerinde 3 altın bilezik, bir çeyrek altın ve çeşitli çocuk kıyafetleri olduğunu tespit etti.

Ekipler, sahibini belirlemek için çantadaki bir nişan magnetinden yola çıkarak çalışma başlattı. Magnet üzerindeki bilgilerden sahibinin kimliğine ulaşan jandarma, çantanın sahibinin İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yaşadığını belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine Bolu'ya gelen sahibine, kayıp çantası ve içindeki ziynet eşyaları tutanakla teslim edildi. - BOLU