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Bolu'da 1 haftada 183 şüpheli yakalandı

Bolu'da 1 haftada 183 şüpheli yakalandı
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Bolu'da polis ve jandarma ekiplerinin 13-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği denetim ve operasyonlarda 183 şüpheli yakalandı, 11'i tutuklandı. Narkotik, asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirilirken, 4 düzensiz göçmen de yakalandı.

Bolu'da polis ve jandarma ekiplerinin 13-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlarda 183 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetim ve operasyonlar düzenledi. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 3 operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 4,91 gram eroin, 3,03 gram esrar ile 21 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Asayiş ekipleri ise kent genelinde meydana gelen 283 olaya müdahale etti. Olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen 133 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. İl genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 39 kişi de gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 7 operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 13 bin 544 doldurulmuş makaron, 513 kaçak sigara ile 5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

4 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlenmesine yönelik denetimlerde ise Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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