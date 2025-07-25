Bolu'da Bıçaklı Şahıs Mahalleliyi Sokağa Döktü

Bolu'da Bıçaklı Şahıs Mahalleliyi Sokağa Döktü
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Bolu'da alkollü bir şahıs, elinde bıçakla bağırarak mahalleliyi sokağa döküp tehditlerde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı.

Bolu'da gece yarısı elinde bıçakla bağıran şahıs, mahalleliyi sokağa döktü. "Adam olun lan, ben buradayım" şeklinde sözler söyleyen şahıs gözaltına alındı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Yaşamkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs, üstü çıplak halde elinde bıçakla sokakta bağırmaya başladı. Etrafa, "Adam olun lan, ben buradayım" diyerek tehditler savuran şahsı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve gece bekçileri sevk edildi. Mahalleliyi ayağa kaldıran şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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