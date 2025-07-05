Bolu'da Beypiliç Kesimhanesinde Gaz Sızıntısı: 11 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Bolu'da Beypiliç Kesimhanesinde Gaz Sızıntısı: 11 İşçi Hastaneye Kaldırıldı
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Bolu'da Beypiliç firmasının kesimhane bölümünde meydana gelen hidrojen sülfürik gazı sızıntısı sonucu 11 işçi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ekipleri ve KBRN ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen işçilerin sağlık durumları iyi, inceleme başlatıldı.

Bolu'da faaliyet gösteren Beypiliç firmasının kesimhane bölümünde hidrojen sülfürik gazı sızıntısı meydana geldi. Gazdan etkilenen 11 işçi hastanelik oldu.

Olay, sabah saatlerinde Vakıfgeçitveren köyü mevkiinde bulunan Beypiliç firmasına ait kesimhane bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kesimhane bölümünde çalışan 2 işçi, hidrojen sülfürik gazına maruz kalarak fenalaştı. İşçilerin yardımına koşan bir başka çalışan da gazdan etkilenince durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 3 işçi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Köroğlu Ünitesi KBRN Merkezi'ne sevk edildi. Olayın ardından aynı bölgede çalışan 8 kişi daha baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Böylece gazdan etkilenen işçi sayısı 11'e yükseldi. AFAD ekipleri, gaz sızıntısının meydana geldiği ünitenin faaliyetlerini durdurarak bölgeyi karantinaya aldı. Ekipler gazın yayılımını önlemek amacıyla alanda güvenlik önlemleri aldı. Tedavi altına alınan 11 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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