Haberler

Bolu'da bankta oturan erkeğe sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen yaşlı adam darp edildi

Bolu'da bankta oturan erkeğe sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen yaşlı adam darp edildi Haber Videosunu İzle
Bolu'da bankta oturan erkeğe sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen yaşlı adam darp edildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da, parktaki bankta oturan 19 yaşındaki erkek üniversite öğrencisini sözlü taciz ettiği öne sürülen 67 yaşındaki adam, genç tarafından darbedildi. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Naim A. entübe edilirken, şüpheli genç gözaltına alındı.

  • Bolu'da parkta bankta oturan 19 yaşındaki erkek üniversite öğrencisi, sözlü taciz iddiasıyla 67 yaşındaki Naim A.'yı darp etti.
  • Darp edilen Naim A. ağır yaralandı ve hastanede yoğun bakımda entübe edilerek tedavi altına alındı.
  • Üniversite öğrencisi polis tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bolu'da, parktaki bankta oturan 19 yaşındaki erkek üniversite öğrencisini sözlü taciz ettiği öne sürülen Naim A. (67), genç tarafından darbedildi.

TACİZ İDDİASIYLA ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Olay, dün öğle saatlerinde kent merkezindeki Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parktaki bir bankta yalnız oturan üniversite öğrencisi gencin yanına Naim A. geldi. Gençle bir süre sohbet eden Naim A., ardından sözlü tacizde bulundu. Duruma tepki gösteren ve öfkelenen üniversiteli genç, Naim A.'yı darbetmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bolu'da bankta oturan erkeğe sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen yaşlı adam darp edildi

AĞIR YARALANDI

Aldığı darbelerle ağır yaralanan Naim A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan ve entübe edilen Naim A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan üniversite öğrencisinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB: Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir

Bölgemizde savaş şiddetlenirken Türkiye'den F-16 hamlesi geliyor
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden mesaj! Bugünü işaret etti
Ajan olduğu konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı

Artık ajan olduğu kesin gibi! İşte sığındığı ülke
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı

Türkiye'yi yasa boğan cinayet sonrası fatura iki isme kesildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı
Avrupa devlerinden derbide Barış Alper Yılmaz'a yakın takip

Barış Alper için geldiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu

Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu
Zafer Algöz'ün borcunu isteyemeyen kişiye verdiği taktik inanılmaz

Ünlü oyuncunun borcunu isteyemeyen kişiye verdiği taktik inanılmaz