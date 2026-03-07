Bolu'da bankta oturan erkeğe sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen yaşlı adam darp edildi
Bolu'da, parktaki bankta oturan 19 yaşındaki erkek üniversite öğrencisini sözlü taciz ettiği öne sürülen 67 yaşındaki adam, genç tarafından darbedildi. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Naim A. entübe edilirken, şüpheli genç gözaltına alındı.
TACİZ İDDİASIYLA ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ
Olay, dün öğle saatlerinde kent merkezindeki Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parktaki bir bankta yalnız oturan üniversite öğrencisi gencin yanına Naim A. geldi. Gençle bir süre sohbet eden Naim A., ardından sözlü tacizde bulundu. Duruma tepki gösteren ve öfkelenen üniversiteli genç, Naim A.'yı darbetmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AĞIR YARALANDI
Aldığı darbelerle ağır yaralanan Naim A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan ve entübe edilen Naim A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan üniversite öğrencisinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.