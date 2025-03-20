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Bolu'da Baca Yangını: İtfaiye ve Ev Sahibi Arasında İlginç Diyalog

Bolu'da Baca Yangını: İtfaiye ve Ev Sahibi Arasında İlginç Diyalog
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evde çıkan baca yangını, ev sahibinin itfaiye erine yönelik ilginç açıklamalarıyla gündem oldu. 'Suyu tutmazsak ev yanacak' diyen itfaiye eri ve ev sahibinin diyalogu dikkat çekti.

Bolu'da evinde baca yangını çıkan bir vatandaşın, yangını söndürmeye gelen itfaiye eriyle girdiği ilginç diyalog görenleri şaşırttı. Ev sahibi, bacanın başka bir çıkışı olmadığından dolayı, yukarıdan atılan suyun evin içine dolacağını belirtti. Bunun üzerine iftaiye eri, 'Suyu tutmazsak ev yanacak' dedi.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Tımar Aktaş köyünde 2 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Seymen'e ait iki katlı ahşap evin, bacasında biriken kurumlar, yangına neden oldu. İçeriden tutuşan baca, etrafa yoğun duman yaydı. Baca yangınını fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar köydeki vatandaşlar çatıya çıkarak yangına müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli itfaiye aracıyla evin çatısına çıktı. Bacanın en alt kısmında çıkan yangına içeriden müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri, bacanın başka bir tahliye noktasının olmadığını fark etti.

"Suyu tutmazsak ev yanacak"

Sonrasında bacanın tepesinden su basmak için ekipler harekete geçti. Ev sahibi ile yangını söndürmeye gelen itfaiye eriyle girdiği ilginç diyalog görenleri şaşırttı. İtfaiye eri, "Bacaya su tutacağım" dedi. Ev sahibi, bacanın başka bir çıkışı olmadığından dolayı, yukarıdan atılan suyun evin içine dolacağını belirtti. Bunun üzerine itfaiye eri, "Suyu tutmazsak ev yanacak" diye konuştu.

Ev sahibi Ali Seymen, "İçi kurum tutmuş, onlarda yangın çıkarmış. Evdeyken duman çıkmaya başladı. Duman yayıldı baya rüzgar olunca" dedi.

Ekipler tarafından yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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