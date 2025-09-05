Bolu'da Ayı Saldırısı: Doğa Koruma Müdürlüğü Avlanma Kararı Aldı

Bolu'nun Taşkesti beldesinde bir vatandaşın ayı saldırısı sonucu yaralanması üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü harekete geçti. Olayın ardından mağdurun başvurusu üzerine ihtiyaç halinde avlanması kararı alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ertan K. isimli vatandaş 27 Mayıs tarihinde Taşkesti'nin Yeğenderesi Mahallesi'nde ayı saldırısına uğradı. Saldırının ardından mağdurun başvurusu üzerine Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile jandarma ekipleri inceleme başlattı. Müdürlüğün, Av ve Yaban Hayvanlarının Korunması ve Zararlılarıyla Mücadele Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine atıfta bulunularak, insan yaralanması ve ölüm olaylarına sebep olan zararlı yaban hayvanlarının (ayı, kurt vb.) gerekli görüldüğünde bölgeden uzaklaştırılabileceği, ihtiyaç halinde avlanabileceği kararını aldığı öğrenildi. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, bölgede benzer olayların yaşanmaması için gerekli çalışmaların yapılacağını duyurdu. - BOLU